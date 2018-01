nós testamos

Ao embarcar de férias para o México, no começo deste 2014, decidi levar boa parte do dinheiro em espécie em dólares e algum valor no cartão de débito - quando o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) ainda não havia sido reajustado dos antigos 0,38% para os atuais 6,38%. Uma estratégia que se mostrou acertada.

Menos certeira foi a decisão de trocar apenas parte dos dólares por pesos mexicanos logo na chegada ao aeroporto Benito Juárez, na Cidade do México. Foi por cautela, já que a cotação costuma ser desvantajosa em aeroportos. Um pouco de pesquisa prévia poderia ter indicado aquilo que descobri ao longo dos 20 dias de viagem pelo México, trocando dólares por dinheiro local em várias casas de câmbio: a cotação do aeroporto é a melhor do país.

Eis a dica: troque ali mesmo o máximo que puder carregar com segurança. / FELIPE MORTARA

Câmbio no aeroporto? No México, compensa