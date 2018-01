nós testamos nossa dica Em tempos onde se fotografa todas as experiências das férias para compartilhar nas redes sociais em tempo real, os tradicionais cartões-postais perderam espaço. Mas quem desembarca na base inglesa de Port Lockroy, em plena Antártida, não quer perder a oportunidade de enviar um postal com o carimbo do correio local. Foram US$ 2 pelo cartão, mais US$ 2 pelo selo, e missão cumprida. Só não pode ter pressa: o cartão que mandei para minha mãe chegou mais de um mês depois que eu voltei de viagem. Mas isso já era esperado. / ADRIANA MOREIRA