Nós testamos: Viazul, os ônibus para turistas em Cuba

O site é confiável em relação a horários e preços (em pesos conversíveis, a moeda turística cubana, que vale cerca de US$ 1,10). Ao desembarcar no Aeroporto José Martí, em Havana, o viajante pode adquirir as passagens de ônibus, sem data marcada para as viagens, no guichê da Viazul. Quando decidir embarcar, basta preencher o voucher e apresentá-lo na rodoviária (é aconselhável chegar com antecedência para garantir lugar).

Com tarifas altas para os padrões cubanos, os ônibus são usados quase exclusivamente por turistas. Especialmente mochileiros. Conforto? Os bancos reclinam levemente e há ar-condicionado forte o suficiente para um casaco. O trajeto é um capítulo à parte. Leve comida - as chances de encontrar uma lanchonete na estrada são mínimas. / MÔNICA NÓBREGA