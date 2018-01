Nossa dica

São 123 obras de autoria de Botero, que doou ainda outras 85 de artistas internacionais. Estão lá Monalisa (1977), Menina Comendo Sorvete (1999), A Carta (1976), Mulher com Pássaro (1973) e Mulher Diante de uma Janela (1990), com seu devido toque de humor. Mas também há Picasso, Miró, Dalí, Giorgio de Chirico, Francis Bacon, Edgar Degas, Alexander Calder, Marc Chagall...

A coleção foi doada ao Banco da República, que abriu o museu em 2000 num casarão colonial de La Candelaria, centro histórico, e que tem como atrativo extra um silencioso jardim interno. Dá para ficar só sentado na varanda, relaxando. A entrada é livre.

Fica exatamente na frente da Biblioteca Luis Angel Arango, e pertinho do Centro Cultural Gabriel García Márquez, que tem uma livraria cheia de bons títulos. Aproveite: muitos autores latino-americanos não conseguem ultrapassar as barreiras do mercado editorial brasileiro.

Passeio para

apreciar gordinhos