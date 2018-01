Durante um passeio pelo centro de Catânia, na Sicília, sob o esturricante calor do verão, dei de cara com a Gelateria Gran Moritz (granmoritz.it). Apesar do nome nada italiano, provei ali uma fantástica e bem executada ideia: sorvete de limoncello ( 3 a casquinha), tradicional bebida italiana à base de limão siciliano.

/ FELIPE MORTARA