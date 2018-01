nossa dica

Fora do circuito das praias badaladas de Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa é um cantinho dos mais tradicionais e pitorescos da ilha. Fica a 13 quilômetros do centro e tem ótimos restaurantes.

Colonizado por imigrantes açorianos, que ali se estabeleceram na metade do século 18, o bairro preserva sua identidade nos traços arquitetônicos, no sotaque e nos costumes, como a Festa do Divino Espírito Santos, realizada em agosto.

As casas coloridas e as ruas estreitas fazem de Santo Antônio de Lisboa um lugar aconchegante e charmoso. Na Feira das Alfaias, nos fins de semana, é possível encontrar peças exclusivas, como as rendas de bilro, cerâmicas, mosaicos e pinturas de artistas que vivem ali. A loja Casa Açoriana (casaacoriana.com.br) é famosa pelas boas opções de compras.

O pôr do sol parece ainda mais bonito nos bares à beira-mar. Mariscos e ostras cultivados pelos pescadores da região abastecem os restaurantes da orla. / CLAUDIA ASSENCIO, ESPECIAL PARA O ESTADO