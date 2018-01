Nossa dica

vistos in loco

Nas araras, camisetas, moletons e bolsas; nas prateleiras, gravuras, caderninhos, porta-copos... tudo com as ilustrações e grafites de Banksy, o mais famoso artista de rua britânico da atualidade. É só chegar nos mercados alternativos de Camden Town, o bairro mais descolado de Londres, para perceber que só dá ele por lá. Então, aproveite o tour e vá atrás de originais do artista, que vira e mexe sai às ruas da região para deixar uma nova marca nas paredes. Esta da foto é de 2009 e fica embaixo da Camden Street Bridge. Explore o entorno do Regent's Canal, ainda ali no burburinho, que encontrará outras. / BRUNA TIUSSU