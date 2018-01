nossa dica

Depois de um dia de caminhadas e mergulhos nas cachoeiras a fome vai bater de jeito: entenda o sinal como hora perfeita para conhecer o Barracão 3. Inspire-se pelo nome, que homenageia o item mais pedido do cardápio, para provar o açaí da casa com gengibre. Se não for suficiente, há sucos, vitaminas, pães de queijo (tente o recheado com cheddar e tomate seco) e sanduíches. Se pedir uma sugestão, posso apostar que o indicado será o sanduíche paz: pão ciabatta, peru defumado, queijo mussarela, alface e mostarda com mel. Para repor definitivamente todas as energias gastas no dia. / BRUNA TIUSSU

Menu à la Chapada dos Veadeiros