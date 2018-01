nossa dica Quer enriquecer seu roteiro em Londres? Faça como os ingleses em dias especiais e inclua um legítimo afternoon tea na sua programação. Quer se dar a este luxo sem gastar muitas libras? Agende o chá do The Fan Museum (thefanmuseum.org.uk), uma casa vitoriana lindinha em Greenwich com uma coleção de leques de todas as épocas. Voltando ao banquete, você vai gastar 6 libras pelo menu de chá, geleias, cream cheese, dois pedaços de bolo e dois scones fresquinhos, uma das mais saborosas invenções culinárias da Inglaterra. / BRUNA TIUSSU