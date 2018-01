Nossa Senhora Aparecida - 12/10 - 4 dias

PUNTA CANA

Principais atrações

Verdade seja dita: a maioria dos brasileiros sai pouco do resort, já que Punta Cana justamente se popularizou por seus hotéis all-inclusive. São mais de 40, de variadas faixas de preços e estilos. Ilha Saona, Ilha Catalina (desde o píer de Bayahibe), famosa pelas belas praias de águas cristalinas, nado com golfinhos e leões-marinhos na Dolphin Island, os corais do parque Marinarium e o Seaquarium são os principais programas. O Manati Park tem minizoo e shows de golfinhos. Todos os passeios são vendidos nos hotéis.

Não perca

As águas absolutamente cristalinas dentro da caverna do belo Cenote Hoyo Azul, localizado dentro do Scape Park (US$ 60), em Juanillo. Com tempo, vá até a capital da República Dominica, Santo Domingo. A cidade mais antiga das Américas merece a visita. São três horas de carro.

Evite

Ir de agosto a novembro. Os meses são mais quentes e úmidos e há temporada de furacões.

Dica de economia

Para quem pretende fazer vários passeios, comprá-los com a mesma agência local pode render bons descontos.

Site: godominicanrepublic.com/pt. / MARI CAMPOS, ESPECIAL PARA O ESTADO

REGIÃO DOS LAGOS

Principais atrações

A vantagem da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, é que o trio de cidades – Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio – se complementa turisticamente e cabe bem em quatro dias. A bela Arraial do Cabo é paraíso para mergulhadores, principalmente os de naufrágios, e conta com 13 operadoras que dão cursos a iniciantes. Da água para a terra, trilhas levam a picos impressionantes, com os da Ilha do Farol.

Em Búzios, o negócio é badalar, comprar em lojas de grife e comer bem. São mais de 300 restaurantes, muitos com preços salgados, mas há opções mais em conta espalhadas pela Rua das Pedras, principal via turística. Ali perto fica a famosa estátua da atriz Brigitte Bardot, na orla que leva o nome da musa.

Cabo Frio faz o meio de campo entre tranquilidade e boa infraestrutura. Tem 14 praias para agradar aos que querem sombra e água fresca, naturistas, surfistas, kite e windsurfistas, velejadores e adeptos da canoagem havaiana. Feche o dia com um passeio de barco pelo Dormitório das Garças, dentro do Parque da Costa do Sol.

Não perca

A parte histórica de Cabo Frio, sétima cidade fundada no País, em 1615. Vá ao boêmio Bairro da Passagem. Visite também o Museu Internacional do Surf, dentro do Shopping Park Lagos, com 161 pranchas e quilhas expostas.

Evite

Ficar de praia em praia em Búzios durante a temporada. Por causa do trânsito intenso, melhor é escolher uma, chegar cedo e passar o dia.

Dicas de economia

Arraial do Cabo tem as diárias mais baratas. Cabo Frio é intermediária e Búzios, a mais cara.

Leia mais sobre a Região dos Lagos: bit.ly/riolagos ./ BRUNA TONI