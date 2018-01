Nova Helvécia, um pedaço da Europa nos pampas

A cidade é uma deliciosa parada no caminho entre Montevidéu e Colônia do Sacramento. Cerca de 10 mil pessoas vivem ali, descendentes de suíços, austríacos, alemães e franceses. Um passeio rápido é suficiente para se sentir dentro de um autêntico vilarejo suíço, com casas em estilo enxaimel e uma particularidade: muitas levam o nome do proprietário junto do número.

O Dia Nacional da Suíça, em 1º de agosto, movimenta Nova Helvécia. Seus cidadãos festejam a data como se de fato estivessem na Suíça. Uma boa oportunidade para provar os deliciosos queijos produzidos ali.

Um dos pontos mais visitados no povoado é o Santuário de Schoenstatt, que em Nova Helvécia teve a primeira filial mundial. O movimento católico começou em 1914 com o padre Joseph Kentenich, em Schoenstatt, na Alemanha. /E.M.