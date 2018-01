DESTINOS, ROUPAS E DICAS PARA QUEM QUER ESQUIAR NAS FÉRIAS

ARGENTINA

Las Leñas (Mendoza)

Com 32 anos, a estação de Las Leñas tem se aperfeiçoado na arte de receber esquiadores do mundo todo, entre iniciantes e desbravadores que buscam o fora de pista graças à qualidade de suas pistas e neve. Para os primeiros, além das aulas, uma superfície de 1,5 quilômetro com descidas leves, perfeita para dar os primeiros passos sobre os esquis. São ao todo 30 pistas, três delas ideais para experts, e 14 meios de elevação. Além de seus cinco hotéis, apartamentos e chalés, há um novo hostel na estação, ótimo para quem tem o orçamento reduzido e/ou vai sozinho. Há a possibilidade de esquiar à noite, fazer piquenique sobre os flocos brancos e andar de tirolesa e esquibunda em um parque de aventura e terminar o dia na balada. Quer ver mais? Assiste ao vídeo que fizemos por lá. Site: laslenas.com

Chapelco (Província de Neuquén)

Cercada por bosques, inaugurou um meio de elevação quádruplo, para se somar aos 11 existentes, e ampliar a área esquiável. Chapelco possui mais de 28 pistas para quem nunca esquiou e para os mais experientes e está localizada em San Martín de Los Andes, cidade a duas horas de voo de Buenos Aires. Entre as atividades extras oferecidas estão o esqui nórdico, a caminhada na neve com raquete e o passeio em moto. Site: chapelco.com

A cidade portuária "do fim do mundo" atrai turistas à região da Patagônia durante todo o ano, mas a temporada para deslizar na neve vai até meados de outubro. Seu centro de esqui, Cerro Castor, fica a 26 quilômetros da cidade e conta com 30 pistas, oito restaurantes e uma escolinha infantil inaugurada em 2015. Outra novidade foi a abertura, em 2014, do Arakur Ushuaia Resort & Spa, com visão panorâmica do Canal de Beagle e de onde saem traslados para a estação. Em setembro, Cerro Castor será a primeira estação sul-americana a receber o Interski, o encontro internacional de instrutores. Site: cerrocastor.com

Cerro Bayo (Villa Angostura)

Para quem vai em família, a estação Cerro Bayo tem a facilidade de ser a mais próxima de uma cidade: são apenas 9 quilômetros até Villa Angostura, na Patagônia Argentina. Além disso, está entre dois outras importantes cidades “esquiadoras”, San Martin de Los Andes e San Carlos de Bariloche, o que pode ser ótimo para quem quer mais do que apenas esquiar. O local, que se auto-intitula “esqui boutique”, tem atividades no inverno e no verão, conta com 25 pistas e 16 meios de elevação. Há escola para aprendizes – a área para os iniciantes fica a 1.500 metros de altitude - e também a possibilidade de esquiar fora de pista para os mais experientes. No pico da montanha, o novo restaurante El Capricho serve pratos regionais diante de uma bonita panorâmica do lago Nahuel Huapi. Site: cerrobayo.com.ar

Cerro Catedral (Bariloche)

Cerro Catedral, a mais famosa estação de esqui entre os brasileiros, começou sua história em 1936 e hoje conta com a maior estrutura entre todas da Argentina, além de ser considerada uma das 10 melhores do mundo. Mesmo em outras estações, é difícil encontrar quem, entre os mais velhos, não tenha começado a esquiar em Bariloche. Seu ponto alto é a grande variedade de atividades, que agradam até quem não quer esquiar, andar de snoewboard ou até mesmo deslizar na neve. Para 2015, por exemplo, a estação preparou três tipos de passeios: o Tour Histórico, uma espécie de túnel do tempo leva ao início da construção de Cerro Catedral; o Tour Aventura, para quem quer chegar ao cume da montanha parando para apreciar sua boa gastronomia; e o Tour Natureza, uma trilha pela floresta feita com raquetes para a neve. São 19 restaurantes, 39 meios de elevação e 120 quilômetros de pistas para todos os níveis, de onde é possível descer também de trenó, bóias de neve ou com um tipo de bicicleta com tábua. Site: catedralaltapatagonia.com

CHILE

NEVADOS DE CHILLÁN (CHILLÁN)

Apesar de ter a maior pista da América do Sul - a Las Três Marias, de 13 quilômetros -, a grande atração do local continua sendo o banho em suas águas termais, aquecidas pelo vulcão Chillán. A estação de esqui fica a 82 quilômetros da cidade e a 450 quilômetros da capital Santiago, mas a cidade mais próxima com aeroporto é Concepción, a duas horas e meia de carro da estação. Além de suas 28 pistas e 9 lifts (meios de elevação), conta com tirolesa, passeios de moto e com trenó, campos de golfe e tênis e atividades como trekking e mountain bike. Site: termaschillan.cl

CORRALCO

Que tal esquiar nas encostas do vulcão Lonquimay, dentro de uma reserva ambiental? Na mais nova estação de esqui chilena isso é possível. A 120 quilômetros de Temuco, cidade onde chegam osvoos, Corralco está dentro da Reserva Nacional Malalcahuello, conta com 26 pistas, passeios com raquetes de neve e moto, além de trekking. Com a inauguração do Valle Corralco Hotel & Spa em 2013, a estação chilena entrou para a rota na neve dos viajantes brasileiros. Site: corralco.com

Do tipo ski-in/ski-out (aquele que você já sai esquiando do próprio hotel), a estação é uma das mais tradicionais do mundo e garante tranquilidade e desconexão com o urbano graças à sua localização no meio da Cordilheira dos Andes, entre a Argentina e o Chile. O esqui é a principal atividade por lá, mas seu outro ponto alto é a gastronomia, comandada pelo chef Rafael Figueroa. Durante a alta temporada, organiza vários eventos. Está a 130 quilômetros do aeroporto de Santiago. Site: skiportillo.com

É uma das estações mais próximas a Santiago - são 60 quilômetros - e, junto com La Parva, Farellones e El Colorado, forma a maior área esquiável da América do Sul. Suas 42 pistas são ótimas para a prática do snowboard, inclusive para aqueles que nunca subiram na prancha e querem aprender - desde 2014, há novas áreas para os principiantes se divertirem. Tanto quanto Portillo, Valle Nevado se sai muito bem quando o assunto é comida: são seis opções de restaurantes que vão desde os famosos La Fourchette e Bajo Zero até o novo La Leñera, inaugurado também em 2014. Site: vallenevado.com

LA PARVA

Localizada no vilarejo de mesmo nome, a 2.653 metros de altitude, é bastante procurada pelos próprios chilenos por estar a apenas 1 horas de Santiago. Não tem hotéis, mas apartamentos para alugar, bastante úteis a quem viaja com muita gente e quer economizar. De suas 48 pistas, a maior parte (43%) é para níveis intermediários/avançados, mas há também uma escola no local atendendo os principiantes e crianças de 6 a 12 anos com instrutores que falam português. Site: laparva.cl

PUCÓN

Descer pelas pistas da encosta do Vulcão Villarrica - ao todo, são 20 para esqui ou snowboard, e 6 meios de elevação - é emocionante. Mas, antes de ir, torça para que ele não entre em erupção, interrompedo as atividades da estação, como em 2015. O centro está localizado a 20 minutos de carro da cidade de Pucón. Site: skipucon.cl

Quem visita a Reserva Biológica Huilo Huilo pode conhecer o centro Bosque Nevado. Indicado especialmente para principiantes, ele oferece esqui, snowboard, caminhadas com raquete e passeios em motos de neve, entre outras atividades. O trajeto do Portal Huilo Huilo até o centro de esqui leva cerca de uma hora. Site: huilohuilo.com