QUER PAGAR QUANTO? CONFIRA 46 PACOTES DE VIAGEM MAIS BARATOS

Depois das férias de julho e antes do turbilhão de feriados de fim de ano, começa a melhor época para viajar. A primavera se aproxima no Hemisfério Sul e o outono está a caminho no Norte – ou seja, temperaturas amenas por toda parte. E, como nenhum ponto do planeta está massivamente de férias, os preços são os mais amigáveis que se pode encontrar.

É nessa época que a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) promove a sua Turismo Week, ação anual de venda de pacotes de viagem com descontos de até 40%. A de 2015 foi a sétima edição e o volume de vendas girou em torno de R$ 100 milhões – desde que foi lançada, a Turismo Week já vendeu um total de R$ 600 milhões em viagens.

A promoção vai até 30 de agosto e a maioria dos roteiros têm saídas na baixa temporada. Atenção: os descontos em geral não valem em feriados. Por isso, tenha em mente que viajar na baixa exige programação e, quem sabe, guardar alguns dias de férias.

Selecionamos 46 pacotes completos – com transporte e hospedagem – para 31 destinos no Brasil e no exterior. E separamos por faixas de preço para facilitar a consulta e a adequação da merecida viagem ao seu orçamento. Todos os preços são por adulto com acomodação em quarto duplo padrão. Exceções, quando existem, estão indicadas no próprio texto do pacote. Nos roteiros internacionais, a conversão dos valores divulgados em dólares foi feita na segunda-feira, dia 17, com dólar turismo cotado a R$ 3,66. / COLABOROU BRUNA TONI