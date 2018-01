Hospedar-se em Manhattan, no coração de Nova York, próximo a pontos como Times Square e Empire State Building, a um baixo custo é missão quase impossível.

Pois o New York Budget Inn é ótima opção para quem quer ficar colado aos roteiros tradicionais da cidade, gastando pouco até com transporte público.

Com certificado de excelência do Trip Advisor, tem localização privilegiada: entre as ruas 34 e 42. Por ali, é possível encontrar muita coisa interessante, como cafés, restaurantes e atrativos famosos (Rockefeller Center, por exemplo) apenas batendo perna.

A Madison e a Park Avenue também estão a poucos passos de distância e, para visitar outras áreas da Big Apple, basta se dirigir a uma das estações de metrô próximas.

O hotel tem jeitão simples e urbano, com quartos de todos os tamanhos. Há os compartilhados (desde US$ 40), mas um privado para duas pessoas sai por US$ 80.

New York Budget Inn: US$ 80; newyorkbudgetinn.com