Nova York com banheiro compartilhado

The Jane

Compartilhar o banheiro é a maneira mais efetiva de economizar em hotel em Nova York. E não há lugar mais estiloso para fazer isso do que no Jane, um hotel com quartos que parecem cabines de navio e que está encravado no bairro da moda, o Meatpacking District - onde a concorrência custa o quádruplo (thejanenyc.com; US$ 99).

Hotel 17

Pertinho da Union Square e do Gramercy Park, este pequeno hotel tem um banheiro para cada dois apartamentos - vá com um casal de amigos e vocês terão a certeza de que o toalete não vai ser usado por estranhos. Madonna e Woody Allen já filmaram por aqui, mas o hotel anda precisando de um banho de loja (hotel17ny.com; US$ 109).

The Pod Hotel

Todo moderninho, o The Pod (foto) é um hotel híbrido: alguns quartos têm banheiro (e cama de casal); outros compartilham (e vêm com uma cama de solteiro ou dois beliches). As resenhas elogiam a limpeza dos toaletes. Fica na rua 51, entre 2.ª e 3.ª Avenidas. Para conseguir as pechinchas, reserve com antecedência (thepodhotel; US$ 74) .