Nova York, de graça e ao ar livre

Nova York é vibrante o ano todo, mas quando chega a primavera, a cidade ganha uma nova e pulsante atmosfera. Uma série de festivais (como o Summer Stage, no Central Park), shows e exposições gratuitos invade a metrópole até o fim do verão.

Música boa ao ar livre, por exemplo, tem de sobra. O Celebrate Brooklyn leva grandes nomes à concha acústica do Prospect Park, como Chaka Khan, em 3 de junho. O jazzista Charlie Parker é homenageado no Marcus Garvey Park, no Harlem, entre 21 e 23 de agosto. Já o Broadway in Bryant Park é invadido por musicais ao ar livre, de Cinderela a Mamma Mia!.

Sob um olhar inédito, uma dúzia de obras de Frida Khalo com temas de natureza serão expostas no Jardim Botânico em meio a uma réplica de seu jardim na Casa Azul, na Cidade do México. De 16 de maio a 1.º de novembro.

Já nas telonas, há uma série de eventos, como o American Black Film Festival, que desde 1997 destaca produções independentes com narrativas sobre a população negra. Para mais sugestões, o site nycgo.com/free compila dezenas de de programas gratuitos por toda Nova York.