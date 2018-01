tinyurl.com/ferry2statue

Não é preciso gastar um tostão para fazer uma boa foto da Estátua da Liberdade. O ferry para Staten Island sai do Battery Park, é gratuito e passa pertinho do ícone. O percurso leva meia hora - na volta, é só pegar o mesmo barco.

High Line

thehighline.org

O parque suspenso na região do Meatpacking District, entre a 14 e a 34 Street, fica lotado de turistas e locais aos fins de semana. Caminhe, fotografe, observe a paisagem - se o dia estiver quente, refresque os pés nos espelhos d'água. A criançada adora. Com a chegada da primavera, o parque fica aberto até as 22 horas.

City tours

O Free Tours By Foot (freetoursbyfoot.com/nyc) já é uma verdadeira instituição, presente em outras seis cidades dos Estados Unidos, além de Londres, na Inglaterra, e Toronto e Vancouver, no Canadá. A fórmula é conhecida: guias que levam para uma visão menos engessada dos bairros - inclua aí Harlem, Brooklyn Hights e SoHo. Ao final, você dá uma gorjeta para o guia, se quiser. Além dos programas a pé, há tours gratuitos de bicicleta (leve a sua ou alugue antes do passeio) e até de ônibus, que dura um dia inteiro e percorre toda a cidade.

O Big Apple Greeter (bigapplegreeter.org) nem sequer aceita gorjetas - a orientação é para que os visitantes, se quiserem, colaborem com a instituição, que não tem fins lucrativos. Moradores de Nova York são voluntários para apresentar a cidade aos turistas. É preciso preencher um formulário com um mês de antecedência explicando quando e para qual região da cidade é o tour. Mas nem todos os pedidos são contemplados.

Museus

Há pelo menos 20 museus grátis em Nova York. Outros sugerem uma contribuição, não obrigatória, e há aqueles que oferecem o benefício uma vez por semana. Caso do Guggenheim (guggenheim.org), onde dá para pagar o quanto quiser aos sábados, a partir das 17h45 (o museu fecha às 19h45). No Whitney (whitney.org), de arte americana, paga-se o valor que desejar às sextas-feiras, das 18 às 21 horas. No Museu de História Natural (amnh.org) e no Met (metmuseum.org) você também escolhe o valor do ingresso, diariamente. A lista detalhada está no link: tinyurl.com/museus2013.

Cervejarias

Fundada em 1988, a Brooklyn Brewery (brooklynbrewery.com) abre para tours das 13 às 17 horas (aos sábados) e das 13 às 16 horas (aos domingos). A degustação tem preço (US$ 5 a cerveja) e a área funciona como um pub. Já a microcervejaria Chelsea Brewing Company (chelseabrewingco.wordpress.com) tem visitas aos sábados, das 14 às 18 horas, com degustação grátis. Leve a identidade: é preciso ter mais de 21 anos para ganhar seu pint.

Zoológico

Não é preciso ir à falência para fazer um passeio agradável em família. As quartas-feiras no zoo do Bronx (bronxzoo.com) têm entrada "pague o quanto quiser". No Staten Island Zoo (statenislandzoo.org), a entrada é franca também às quartas, mas só depois das 14 horas - fique atento: o parque fecha às 16h45. / ADRIANA MOREIRA