Nova York no inverno a preços reduzidos

Para quem sonha em conhecer ou rever Nova York, o inverno pode ser uma estação bem econômica. Nos meses mais frios do ano, cerca de cem hotéis na cidade oferecerão descontos de até 25% nas diárias.

A temporada promocional, criada pelo NYC & Company, órgão oficial de turismo da cidade, vai de 2 de janeiro a 28 de fevereiro. Os pacotes têm perfis variados: alguns incluem café da manhã. Outros, coquetéis ou redução nas diárias de estacionamento. Um exemplo: o combo de duas noites no Holiday Inn Soho Downtown Manhattan dá direito a um voucher de US$ 50, que pode ser gasto em refeições e bebidas. Por US$ 171 a diária, mais US$ 57 em taxas.

Há opções em todas as áreas da cidade e para bolsos variados. Quem aprecia o luxo clássico tem a chance de se hospedar no lendário Waldorf Astoria, na Park Avenue. Durante a promoção, o hotel oferece um cartão presente para a Bloomingdale’s no valor de US$ 50 e um passe de 15% de desconto para compras na loja, além de um brinde. As diárias em janeiro variam de US$ 299 a US$ 744, dependendo do tipo de suíte. Já no The Carlyle, depois de duas noites de estadia, a terceira é gratuita.

Em Midtown Manhattan, os pacotes de hotéis como o Renaissance New York Hotel contemplam café da manhã grátis e dois Explorer Pass pelo preço de um. Assim, dá para aproveitar as atrações da cidade gastando menos.

A boa pedida no Queens é o Comfort Inn Flushing, que dá 20% de desconto nas diárias, café da manhã e Wi-Fi. A lista completa está no site.

