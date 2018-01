Novas opções de hospedagens exclusivas

Criada para reunir pousadas e hotéis pequenos e exclusivos, a associação Roteiros de Charme (roteirosdecharme.com.br) completa 20 anos com a inclusão de cinco novas opções em sua lista de filiados. Agora, são 55 estabelecimentos em 15 Estados e 47 pontos turísticos do País.

Conheça as novas integrantes - e porque foram parar na lista.

Maya

Não se assuste se, ao acordar, e se espreguiçar no terraço de uma das oito suítes da Pousada Maya você der de cara com araras e tucanos cortando o céu. A hospedagem foi construída com a filosofia feng shui e está encravada no meio de um dos mais preservados trechos do cerrado brasileiro, a um quilômetro da avenida central da cidade de Alto Paraíso, no coração da Chapada dos Veadeiros. Diária desde R$ 148 por casal. Reserve: (62) 3446-2062.

Rabo do Lagarto

É claro que, a 1.100 metros de altitude e em pleno inverno, vai fazer frio. Mas os hóspedes da Pousada Rabo de Lagarto, no Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, no Espírito Santo, têm à disposição edredons de pluma de ganso e lareiras nos 17 quartos. A diária para casal começa em R$ 300. Informações: (27) 3248-2383.

Villas da Serra

Com seus nove chalés de madeira e tijolinhos cuidadosamente debruçados sobre um grande bloco de granito, a Pousada Villas da Serra, a 110 quilômetros de Natal, tem ao seu redor algo inusitado em um Estado tão festejado por suas praias: belas montanhas e florestas. Há 25 quilômetros de trilhas que convidam o hóspede a caminhadas, cavalgadas e passeios de quadriciclo. Desde R$ 180 para duas pessoas. Telefone: (84) 3502-5201.

Paraíso Eco Lodge

A Mata Atlântica do Parque Estadual Intervales traz ao Eco Lodge biodiversidade e tranquilidade impressionantes, 260 quilômetros ao sul da capital paulista. Os bangalôs e chalés são temáticos, por continentes (América, Ásia e África). Nos arredores há trilhas e avista-se espécies de animais, além de cachoeiras e cavernas. Diárias custam a partir de R$ 193 por pessoa. Mais: (15) 3444-8417.

Mirante da Colyna

O grande atrativo da pousada está no nome: o mirante. Seja das redes ou das hidromassagens duplas, todos os quartos possuem privilegiada vista dos principais pontos turísticos de Monte Verde, no sul de Minas. Além de contemplar o Pico do Selado e as pedras Partida e Redonda, o visitante tem acesso ao spa Samadhi, com banhos e massagens. Desde R$ 230 por casal. Telefone: (35) 3438-2613.