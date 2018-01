Nove destinos e casais para inspirar o Dia dos Namorados 

Na América do Norte, na Europa e em países da Ásia, o dia dos apaixonados é celebrado em 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Conta-se que, no século 3.º, o padre Valentim teria sido contra a decisão do imperador romano Claudio II de proibir casamentos para que os homens fossem melhores soldados. Realizava cerimônias secretas, acabou preso e se apaixonou pela filha do companheiro de cela. No dia de sua execução, 14 de fevereiro, deixou uma carta de amor para sua eleita. Teria nascido assim o Valentine’s Day.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto isso, o Dia dos Namorados no Brasil não tem uma origem exatamente romântica. Foi uma campanha publicitária liderada por João Doria, pai do atual prefeito de São Paulo, João Doria Jr., que escolheu o dia anterior ao do casamenteiro Santo Antônio para celebrar o amor – e movimentar o comércio em um mês tradicionalmente fraco para as vendas. Sob slogans como “não é só com beijos que se prova o amor”, e “não se esqueçam, amor com amor se paga”, o 12 de junho pegou.

Assim, a próxima segunda-feira deve ser, mais uma vez, dia de restaurantes cheios e correria entre lojas atrás de presentes de última hora. Mas há outras formas de celebrar o amor. Que tal planejar uma viagem inspirada nas histórias – intensas, felizes, trágicas – de casais de várias épocas, tanto os reais quanto os da literatura?

Nas sugestões a seguir, você encontra as histórias – e lembranças que estão lá, prontas para serem visitadas – de pares românticos diversos: do escritor Oscar Wilde com seu amado Alfred Douglas, do trio formado por Victor Hugo e suas duas mulheres, da brasileira Lota de Macedo Soares com a poetisa Elizabeth Bishop, do conto de fadas pop de Lennon e Yoko... Que tal viajar com seu amor?