Nove entre as dez melhores empresas aéreas do mundo são asiáticas

Deu Ásia de novo. A Qatar Airways, do Catar (no Oriente Médio), foi eleita pela quarta vez a melhor empresa aérea do mundo pelo World Airline Awards 2017, uma das mais respeitadas premiações do meio, e recupera a liderança do ranking antes ocupada pela Emirates - que, neste ano, cai para a quarta posição. Além da liderança, a supremacia asiática se confirmou também entre os dez primeiros colocados da lista, que traz em sétima posição a Lufthansa, da Alemanha, única companhia de origem não asiática (veja as dez melhores empresas abaixo). No restante do ranking, nenhuma novidade, apenas uma dança de cadeiras com recolocação das melhores empresas de 2016.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado da premiação anual foi feito na terça-feira (20), durante o Paris Air Show 2017, na França. Para se chegar à lista final com 100 posições, foram consultados 19,8 milhões de passageiros de 105 nacionalidades diferentes em uma pesquisa realizada com consultoria britânica Skytrax. Entre os aspectos avaliados estão o tempo de espera nos aeroportos, procedimentos de embarque, sites, autoatendimento no check-in, simpatia e eficiência das equipes de terra, manuseio da bagagem, conforto a bordo, limpeza das cabines, serviços de bordo e entretenimento.

Leia mais: Sabe acumular milhas? E gastar?

Entre as brasileiras, a Azul foi escolhida como a melhor empresa de baixo custo na América do Sul e, na lista geral, conquistou posições: subiu da 55.ª para a 52.ª. A Avianca, além de levar o prêmio de melhor companhia aérea da América do Sul, subiu seis lugares no ranking geral, ficando com a 50º colocação. A Latam é a 59º melhor entre as 100 empresas mundiais.

1. Qatar Airways (Catar)

2. Singapore Airlines (Cingapura)

3. ANA All Nippon Airways (Japão)

4. Emirates (Emirados Árabes)

5. Cathay Pacific (Hong Kong)

6. EVA Air (Taiwan)

7. Lufthansa (Alemanha)

8. Etihad Airways (Emirados Árabes)

9. Hainan Airlines (China)

10. Garuda Indonesia (Indonésia)

Outras categorias

Além de melhor companhia aérea do mundo em 2017, a Qatar Airways levou mais três prêmios este ano. Foi considerada a melhor empresa do Oriente Médio, a melhor classe executiva do mundo e o melhor lounge de primeira classe. Ao seu lado, apenas a Turkish Airlines (Turquia) iguala o número de títulos: tem o melhor lounge de classe executiva, melhor serviço de bordo, melhor lounge de jantar de classe executiva e melhor empresa aérea do sul da Europa.