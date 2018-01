Pacotes em conta para novembro de 2017

BALNEÁRIO CAMBORIÚ E BETO CARRERO WORLD (SC) - 3 noites

O pacote do Hotel Urbano tem data aberta entre março e junho, mas não é válido para semanas com feriados. Saindo de São Paulo, custa R$ 770 por pessoa, com taxas. Inclui aéreo, hospedagem, dois dias de ingresso para o parque e traslado. Confira o pacote: bit.ly/camboriu1000. Em Balneário, não deixe de visitar o parque Unipraias – os ingressos para as atrações são pagos individualmente (a partir de R$ 30). Mais informações sobre o Beto Carrero World aqui.

Dica importante: de Montevidéu, considere esticar para Punta Del Este ou visitar Colônia Del Sacramento.

MONTEVIDÉU (Uruguai) - 3 noites

O Uruguai caiu nas graças do brasileiro – afinal, trata-se de um destino perto e econômico, mas com sabor de viagem internacional. O pacote sugerido pela Decolar.com custa R$ 785 por pessoa, com aéreo e hospedagem no Hotel Califórnia, café da manhã e internet. Há muitos passeios grátis pela capital: a feirinha Tristán Narvaja, aos domingos, é um clássico. Vale também caminhar pelo centro antigo e dar um pulo no Mercado do Porto na hora do almoço. O bairro de Pocitos é para desfrutar ao ar livre, especialmente em dias de calor. Para mais sugestões de programas, veja a reportagem sobre a cidade: bit.ly/monte1000.