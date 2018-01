novembro é mês de...

Traidor para uns, herói da resistência para outros, o rebelde Guy Falkes, que tentou explodir o Parlamento britânico em 1605, é o motivo do Bonfire Night. Em Londres, o show de fogos celebra a prisão de Fawkes - cujo rosto inspirou a máscara do personagem do filme V de Vingança, adotada nos protestos de rua de 2013 no Brasil. Gratuito. Mais: oesta.do/guybonfire.

28 Surto consumista

Tradicionalmente na última sexta-feira de novembro, a Black Friday (theblackfriday.com) é o dia do surto consumista nos Estados Unidos. Há descontos de até 80%, filas quilométricas e alguns produtos têm estoque limitado. Nova York e Miami são os principais alvos dos brasileiros.

2 Nova York na correria

Desde a largada, na Ponte Verrazano-Narrows, que liga Staten Island ao Brooklyn, a Maratona de Nova York (tcsnycmarathon.org) passa por Queens e Bronx, até terminar no Central Park. No ano passado, 50 mil corredores encararam o desafio. Há programação turística e esportiva por toda a semana.

7 Angra nos palcos

A Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita) apresenta 17 dias de espetáculos nacionais e estrangeiros, até o dia 23. Montagens infantis e adultas serão encenadas em dois palcos, um deles na Praia do Anil, em tenda com capacidade para 1.500 espectadores. A atriz Eva Wilma participa pela primeira vez com o

espetáculo Azul Esplendor.

Programação: fita.art.br.

15 Maratona infantil

A cidade de Campinas (SP) recebe a Maratoninha da Galinha Pintadinha para crianças e bebês no hotel Royal Palm Plaza. Conforme a faixa etária, os pequenos percorrem distâncias entre 10 e 30 metros. Os participantes também têm encontro marcado com a personagem. Os ingressos custam R$ 85 e incluem mochila, pulseira, camiseta e brindes. Mais

informações: 0800-727-6925.

15 Museus portenhos

Mais de 180 museus e espaços culturais de Buenos Aires permanecem abertos ao público por 24 horas durante La Noche de los Museos - o Museu de Arte Latioamericano de Buenos Aires (Malba) e o Museu Boca Juniors (Museo de La Pásion Boquense) participam do evento. Lista completa em www.lanochedelosmuseos.gob.ar. Ainda na capital argentina, salões de dança abrem as portas para o público gay e pessoas que apoiem a diversidade sexual no festival Tango Queer, entre os dias 17 e 23. Site www.festivaltangoqueer.com.ar.

6 Piratas no Caribe

Uma embarcação com corsários intrépidos invade as águas azuis do porto de Georgetown, nas Ilhas Cayman. A tradicional encenação do desembarque pirata marca o início da Pirates Week, que vai até o dia 16. Comida regional, fogos de artifício, cortejo flutuante, danças de rua e concurso de beleza estão entre as atrações do festival caribenho. Veja em

piratesweekfestival.com.

1ºFolia à mesa

Até o dia 16, a Praça da Matriz de Paraty (RJ) se enche de sabores de todo o Brasil na 6ª edição da Folia Gastronômica. A cidade celebra o dia de São Benedito, padroeiro dos cozinheiros, com comida, música e missa. Destaque da culinária caiçara, a mandioca será a homenageada da vez: fará parte de pratos de 34 restaurantes e cafés. Chefs brasileiros promoverão aulas e degustações: foliagastronomica.com.br.