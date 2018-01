Novidades em Orlando: as melhores atrações da Universal, Disney e Sea World

ISLANDS OF ADVENTURE

Do gorilão ao castelo de Hogwarts

Kong chega ao parque Islands of Adventure (ingresso a US$ 105 para 1 dia), no complexo Universal, para dividir as atenções com Harry Potter. E também com brinquedos como o simulador do Homem-Aranha e a montanha-russa do Incrível Hulk, ambos já com status de clássicos.

Inaugurada em 2010, a área dedicada ao bruxo dos livros da autora J.K. Rowling reproduz a vila de Hogsmeade. Há restaurantes temáticos, lojas como a que vende varinhas mágicas, carrinho de cerveja amanteigada nas opções fria ou quente. A fila do simulador Harry Potter and the Forbidden Journey se estende por dentro do Castelo de Hogwarts. Passa por quadros dos professores (que mexem os olhos), pelo escritório de Dumbledore, pela sala comunal de Grifinória e leva a um encontro com holografias de Harry, Ron e Hermione antes da atração principal. Finalmente, o simulador faz um voo de vassoura e leva a uma partida de quadribol.

De Hogsmeade, o trem Expresso de Hogwarts conduz os visitantes ao parque vizinho, Universal Studios, por uma paisagem inesquecível do interior da Inglaterra, com direito a momentos de tirar o fôlego como o encontro com criaturas mágicas e até com os Dementadores.

UNIVERSAL STUDIOS

Magia, heróis e vilões

Ao desembarcar do Expresso de Hogwarts, você estará no Universal Studios, o primeiro parque do complexo Universal em Orlando. Atenção: será preciso comprar ingresso para os dois parques; o combo custa US$ 155 (1 dia) ou US$ 219 (2 dias). Tíquete só para o Universal Studios, 1 dia, sai por US$ 105.

Aqui está a outra metade da área dedicada a Harry Potter. O Beco Diagonal, inaugurado em 2014, tem lojas com artigos para bruxos, como material para as aulas, roupas, varinhas e comida. Um dragão de mais de 18 metros, sentado sobre o prédio do Banco de Gringotes, cospe fogo enquanto, dentro do brinquedo Harry Potter and the Escape from Gringotts, Harry, Ron e Hermione invadem o banco. Para quem vai fazer a viagem no Expresso de Hogwarts no sentido contrário, em direção ao Islands of Adventure, está ali a estação King’s Cross e sua misteriosa plataforma.

Também ficam no parque os simuladores de Transformers, Meu Malvado Favorito e Simpsons. Ainda no complexo Universal, acaba de ser aberto o hotel Loews Sapphire Falls, de temática caribenha (desde US$ 117 por noite). City Walk, o centrinho do complexo, concentra a vida noturna. Vá à cervejaria NBC Sports Grill & Brew, com 100 televisores exibindo partidas esportivas e uma centena de tipos de cerveja. Site: universalorlando.com.