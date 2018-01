Novidades no ritmo frenético de Orlando

O Disney Magic Kingdom inaugurou no fim de abril a montanha-russa Mina dos Sete Anões. O parque concluiu assim o projeto de expansão que deu cara nova à Fantasyland, área que agora tem também brinquedos dedicados às princesas Bela e Ariel.

O Universal ainda faz segredo da data de abertura para o público, mas a estreia para convidados das novas áreas dedicadas ao bruxo Harry Potter será no meio de junho. É de se supor que logo os visitantes poderão curtir o Beco Diagonal e o brinquedo Escape From Gringotts, que terá participação do vilão Voldemort.

O Sea World inaugurou no ano passado o gelado Antarctica – Empire of the Penguim.

Onde ficar. Novos hotéis completam a lista de novidades em Orlando. O Universal estreou sua opção econômica, o Cabana Bay Beach Resort, e a Disney tem um novo Four Seasons programado para agosto.

Hospedagem, aliás, é questão determinante na cidade. Leia mais abaixo sobre opções econômicas e luxuosas dentro e fora dos parques.

Para economizar, fique em casa

Trocar o hotel por uma casa alugada pode representar economia, especialmente para grupos grandes. E a oportunidade de viver como um morador de Orlando, em um condomínio, com piscina (quase sempre) e academia (em alguns casos) em casa.

É possível alugar seu imóvel de temporada por meio de empresas que conduzem o processo em português e, uma vez lá, garantem assistência no idioma. Diárias começam em US$ 85: Temporada em Orlando; Orlando Fun Rentals e Florida Homes Collection.

Escolha o seu hotel:

NOVOS EM FOLHA

O Universal Cabana Bay Beach Resort, dentro do complexo da Universal, é econômico. Tem três prédios e suítes simples ou com cozinha. Diárias custam desde US$ 250, para até 4 adultos e 2 crianças.

Dentro do Walt Disney World Resort, o Four Seasons Resort Orlando é da categoria luxo – tem campo de golfe e spa. Reservas são aceitas para agosto. Desde US$ 600, para 2 adultos e 2 crianças.

DENTRO DOS PARQUES

Enquanto o complexo da Universal inaugura seu primeiro hotel econômico, a Disney tem várias opções. A mais nova é o temático Art of Animation (desde US$ 110). O All Star Movies (US$ 90) tem Toy Story e Os 101 Dálmatas; e o Pop Century (US$ 100) é decorado com temática retrô inspirada nos anos 50 a 90.

Dentro da Disney: Contemporary (US$ 336); Polinesyan (US$ 429); e Grand Floridian (US$ 488).

No Universal: Loews Royal Pacific (US$ 284); Hard Rock (US$ 299); e Loews Portofino (US$ 315).

FORA DOS PARQUES

O Sonesta ES tem suítes para até 8 pessoas e fica na International Drive, perto dos outlets. A atmosfera é de resort, com piscina no jardim e outra para crianças. Diárias começam em US$ 150.

Com spa e campo de golfe, o Wyndham Bonnet Creek (US$ 200) fica em Lake Buena Vista, a área de Orlando onde também estão os parques da Disney. Há suítes de até quatro quartos, com acomodações para 10 pessoas.

O Hilton Orlando (desde US$ 200) é o único hotel fora do resort Disney que dá direito de aproveitar os horários estendidos dos parques. Fica na área de Lake Buena Vista.

Primeiro hotel do grupo Waldorf Astoria aberto fora de Nova York, a unidade de Orlando tem spa, campo de golfe e restaurantes de alta gastronomia, como o Bull&Bear. Diárias desde US$ 190.