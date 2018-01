Novos ares para antiga tradição

De Curitiba

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fiel ao ritmo e a cada passo ensaiado, João Henrique, de 11 anos, se move de um lado a outro de uma das dezenas de janelas do Palácio Avenida, no centro de Curitiba. Ali, do alto do segundo andar, ele protagoniza com entusiasmo uma das mais tradicionais festas de Natal do País, realizada há 27 anos no mesmo prédio da capital paranaense, construído na década de 1920.

João se une a outras 110 crianças, entre elas, seus dois irmãos (eles são trigêmeos), estudantes de escolas públicas e de instituições de acolhimento da cidade, no projeto Natal do Palácio Avenida. Em 2016, o show atraiu ao centro curitibano 47 mil pessoas. Este ano, com a inédita transmissão pelo Facebook, espera-se que o número de espectadores chegue a milhões.

A edição deste ano, batizada de O Palácio Encantado, dá vida ao edifício histórico: ele ganha um novo nome, Senhor Palaciano, uma voz (inconfundível, a do apresentador de televisão Pedro Bial), cores e sons das canções entoadas pelo coral de crianças e pela atriz, cantora e bailarina Simone Gutierrez, que vive o papel da professora de música vinda dos céus, inspirada na personagem Mary Poppins. Sem dar mais spoilers, recomendo apenas que você olhe para o alto logo no começo da apresentação.

“Sem negar o passado, o Palácio Avenida merecia uma homenagem maior”, explica o diretor artístico Wado Gonçalves, à frente do espetáculo há sete anos. Com um repertório essencialmente brasileiro, que vai de Amor de Índio, de Beto Guedes e Tempos Modernos, de Lulu Santos, até a clássica Então é Natal, Gonçalves e a diretora musical Dulce Primo construíram um enredo que traz ao palco – e às janelas – os elementos ar, água, terra e fogo. Para cada um deles, as crianças aparecem com novos objetos, o corpo de bailarinos hipnotiza com uma nova coreografia e as projeções mapeadas no edifício se transformam.

Coluna Criança a Bordo: Crianças não são racistas

Tanto Wado Gonçalves quanto a atriz Simone Gutierrez afirmam que, mesmo tendo participado de outros grandes espetáculos, nada se compara à emoção do Natal do Palácio Avenida e do contato com as crianças. Impressão compartilhada com os chamados “anjos”, funcionários do banco Bradesco, patrocinador do evento desde 2016. Os “anjos” são acompanhantes voluntários das 111 crianças do coral e ajudam com figurino, objetos de cena e a proteção na retaguarda das janelas.

“Me inscrevi no ano retrasado e não tem como largar mais. É fantástico sentir na pele toda essa alegria deles”, diz Edson Tavario, “anjo” há três anos e, nesta edição, parceiro do menino João Henrique. “Esqueço da minha vida aqui dentro”, diz Mayara Cruz, “anjo” estreante e madrinha da cantora Mariana, de 11 anos, que sempre sonhou em fazer parte do coral.

Durante o último ensaio geral, no domingo, a energia chegou ao asfalto e o público pareceu, de fato, esquecer de tudo. Ao longo de 40 minutos, bocas abertas, olhos arregalados, sorrisos e lágrimas eram reações comuns entre adultos e crianças.

“Venho há seis anos assistir. Todo mundo merecia ver isso um dia”, conta a paulista Nazaré Baldocchi. A gaúcha ao lado ouve e concorda: “É mais bonito que o passeio de trem”.

O 27.º Natal do Palácio Avenida começa na sexta-feira, dia 1.º de dezembro, e vai até o dia 17, sempre de sexta a domingo, às 20h15, gratuito. Será “um sucesso”, como disse, com a certeza contagiante dos grandes artistas, o pequeno João Henrique.

Outros Natais

Socorro

Até 6 de janeiro, o evento Luzes de Natal iluminará a cidade com lâmpadas, árvore e meio milhão de garrafas PET. Há apresentações de corais e artistas. Grátis.

Holambra

O Parque Expoflora receberá a primeira Noeland. Serão 300 árvores decoradas, pista de patinação, parada de Natal e lojas. Sexta a domingo, até 24 de dezembro.

Campos do Jordão

Além da decoração, das atrações musicais e dos soldadinhos de chumbo gigantes, a 9ª edição do Natal dos Sonhos terá corrida no dia 16 e Papai Noel no Ice Bar.

Serra Gaúcha

As tradicionais festas de Gramado e Canela vão até 14 de janeiro. Em Bento Gonçalves, o Natal Sobre Trilhos ocorre nos dias 2, 9 e 16 de dezembro.