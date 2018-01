Novos destinos para lua de mel

Poucos contestam a afirmação de que uma boa companhia é capaz de tornar inesquecível até o roteiro mais convencional. Mas isso não deve ser desculpa para você deixar de fazer um belo upgrade em sua lua de mel. Como o mês das noivas está próximo, consultamos operadoras especializadas e descobrimos as tendências em destinos românticos. As opções para recém-casados antenados incluem exotismo, aventura, Caribe vip e uma promessa europeia.

CARIBE

Antes

Resorts all inclusive da região de Punta Cana, na República Dominicana.

Agora

A ilha francesa de Saint Barthélemy é considerada a mais vip do Caribe, com inúmeras celebridades na lista de habitués.

A dificuldade de acesso só ajuda a estimular essa aura de exclusividade. Você precisa aterrissar na vizinha Saint Maarten e, de lá, tomar um avião até Gustavia, a capital.

Nesse recanto francês, os turistas preferem se hospedar em vilas - há muitas opções de casas e mansões para alugar. Saint Barths, para os íntimos, tem 25 quilômetros quadrados, 22 praias e está fora da rota dos cruzeiros. Além disso, conta com bons restaurantes (franceses, claro!) e butiques chiquérrimas. Site: www.br.franceguide.com.

EUROPA

Antes

Paris, uma das cidades mais românticas do mundo.

Agora

Dubróvnik, Split, Zagreb e um punhado de outras cidades da Croácia formam a nova rota europeia dos apaixonados. O país é a promessa turística do Velho Continente e começou a ser frequentado pela costa do Mar Adriático. O roteiro começa em Split, Patrimônio da Unesco. Entre as atrações estão o Palácio Diocleciano, com lojas, restaurantes e cafés, a Catedral de Saint Dujam e o Golden Gate. Dubróvnik encanta os casais com suas paisagens medievais, a muralha que a cerca e as construções preservadas. As Ilhas Krk, Cres, Brac e Rab também devem integrar o roteiro croata. Site: www.croatia.hr.

EXÓTICO

Antes

Ondas gigantes do Havaí, mesmo para quem não surfa.

Agora

Muita gente nunca tinha ouvido falar em Seychelles, um arquipélago formado por 115 ilhas na costa africana, no Oceano Índico. Mas bastou a cantora Ivete Sangalo divulgar que descansaria do carnaval por lá - e com o namorado - que começou a procura nas agências de viagem. Vamos às explicações: Seychelles fica a 1.500 quilômetros do vizinho mais próximo, o Quênia, não tem mais de 80 mil habitantes e encanta pela natureza exuberante (e em muitos trechos intocada) que toma conta de seu território. A maioria dos turistas se hospeda em Mahé, ilha com 27 quilômetros de extensão de 8 de largura, a principal do arquipélago, onde ficam a capital, Vitória, e 90% da população. Entre os passeios mais procurados estão a Praia Source d?Argent, em La Digue; a caminhada pelo Vale de Mai, em Praslin; e a escalada ao Pico do Tesouro, em Moyenne. Seychelles tem três idiomas oficiais: o creole, o francês e o inglês. Informações: www.seychelles.com.

AVENTURA

Antes

O mar translúcido e os elefantes da Tailândia.

Agora

Há quem pense apenas em safári quando se fala em turismo na África. Mas a Tanzânia, na costa leste do continente, oferece mais - e talvez por isso mesmo esteja despontando na lista de preferências dos recém-casados. Hospedagem em lodges no meio do nada e trekking ao monte mais alto do continente africano, o Kilimanjaro, são opções para os casais aventureiros. Sim, há os indispensáveis e encantadores passeios entre animais selvagens, feitos principalmente no Parque Serengeti. E depois de tanta adrenalina, a calmaria a dois pode ser curtida em um dos resorts cheios de mordomias de Zanzibar, conjunto de ilhas na costa do país. Com direito a opções de mergulho e, se for o caso, mais trekking. Informações: www.tanzaniaparks.com.