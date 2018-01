Novos negócios e opções turísticas depois da Copa Com a expectativa do aumento de turistas depois do Mundial de 2010, o bairro teve sua infraestrutura melhorada, praças reformadas, novas áreas arborizadas e também ganhou albergues. Um deles, o Soweto Backpackers, decidiu ir além e, na ânsia de mostrar a essência local aos visitantes estrangeiros, seu dono, Lebo Malepa, teve a ideia de organizar os passeios de bicicleta pela região.