Novos voos internacionais Doha-SP-Buenos Aires. Na cola do sucesso da Emirates, chegou outra excelente cia. aérea da região: a Qatar Airways. A viagem a Doha leva 14 horas e custa desde US$ 2.231 (há tarifas bem mais em conta se o destino final for a Europa). O voo segue a Buenos Aires (ida e volta a US$ 361).