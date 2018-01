O frevo toma conta das ruas de Olinda durante o dia, e os shows invadem a vizinha Recife noite adentro. A programação nas históricas ladeiras olindenses sempre sai em cima da hora, mas a rotina é sempre a mesma. Em frente à prefeitura, a bandinha da cidade anima a multidão entre um bloco e outro. Os destaques são o Enquanto Isso na Sala de Justiça, que sai às 10 horas de domingo do Alto da Sé com uma multidão supercriativa nas fantasias; na segunda é a vez do Pitombeira dos Quatro Cantos e, na terça, do Ceroula. Não perca o desfile dos bonecões, na segunda-feira de manhã, que sai do Alto da Sé.

No Recife, Naná Vasconcelos abre mais uma vez o carnaval na capital pernambucana na noite de sexta-feira (13), seguido por Maestro Spok, um dos homenageados da folia em 2015, e seus 22 convidados. Sábado tem Titãs e Gaby Amarantos; domingo, Nação Zumbi, Otto e o Rappa; segunda-feira, Monobloco, Jorge Aragão e Fundo de Quintal e, na terça, como já é tradição, Elba Ramalho e Alceu Valença. Veja a programação completa: oesta.do/carnarecife.