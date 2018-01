O bairro das cachoeiras

A 25 quilômetros do centro de Brotas e com altitude mais elevada, o bairro Patrimônio de São Sebastião é o endereço das cachoeiras mais bonitas. A Cassorova tem 60 metros, fica no parque natural de mesmo nome e impressiona crianças – é muita altura, é muita água, muito respingo.

A trilha é curta e arrumadinha, e dá para tomar banho na piscina natural na base da queda. No mesmo parque há uma trilha de 1,5 quilômetro em meio à vegetação de Mata Atlântica. Entre cabreúvas, paus-d’alho, perobas e angicos, chega-se à Cachoeira dos Quatis, com 46 metros.

A Cachoeira dos Quatis é acessível também por uma trilha que inclui uma escadaria bem íngreme, e que parte da propriedade vizinha, o Sítio Sete Quedas. O sítio conta com outra trilha, essa acessível aos pequenos, que passa pelas Cachoeiras dos Macacos, para observar, e dos Coqueiros e Bela Vista, para banho.

Quanto custa > Ecoparque Cassorova: R$ 60, meia até 10 anos; cachoeiracassorova.com.br. Sítio Sete Quedas: R$ 30, meia até 10 anos; 14-9-8118-1547.