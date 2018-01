O barato (e o caro) de Las Vegas

Na terceira vez em que passa diante da esfinge egípcia na fachada do hotel Luxor e se pega pensando que talvez aquilo não seja assim tão estranho, você percebe que entrou no clima de Las Vegas. É como se diz: se está no inferno, melhor abraçar o capeta.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O inferno, no caso, era bem real. Na primeira semana de agosto, alto verão, a temperatura passou dos 40 graus todos os dias. Mas é justamente por causa do calorão que pode valer a pena escolher essa época para ir a Vegas, caso o objetivo seja economizar. As diárias dos hotéis ficam mais em conta para atrair visitantes ao clima inóspito do deserto. Vários, inclusive, estavam com lotação máxima. Se for o estilo, é possível ficar em um hotel de luxo pagando preço de quatro-estrelas.

Pela variedade de opções, incluídos aí restaurantes, shows noturnos e passeios durante o dia, Las Vegas é um destino bastante adequado para viagens em que é preciso equilibrar o orçamento. Dá para fazer tudo do jeito mais barato possível, ficando em hotéis ultrabásicos em plena avenida principal, a Las Vegas Boulevard, rebatizada de Strip em seus 8 quilômetros mais turísticos, e comendo em bufês de preço fixo – todos os maiores hotéis têm um, com valores entre US$ 29,90 e US$ 39,90 por pessoa para se servir à vontade.

Por outro lado, são amplas as opções de luxo, da gastronomia mais estrelada e lojas de grife às noitadas mais nababescas. Assim, Vegas permite um tipo de viagem em que é possível combinar ostentação e economia. Ou, se preferir, céu e inferno. Na galeria de fotos a seguir, indicamos o melhor dos dois extremos.

Como ir a Las Vegas

Aéreo: São Paulo–Las Vegas–São Paulo desde R$ 2.080 na Copa (copaair.com); R$ 2.319 na Avianca (avianca.com.br);

R$ 2.378 na United (united.com) e R$ 2.378 na American (aa.com). Valores entre setembro e novembro. Voos com conexão

Visto: é necessário para brasileiros. Veja detalhes em bit.ly/viavisto

Leia mais: Testamos os quiosques de imigração expressa nos Estados Unidos