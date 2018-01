O barraco das barracas

Os mesmos argumentos – terras da União, ocupação irregular – têm sido usados pelo Ministério Público para derrubar barracas de praia em todo o Brasil. As de Salvador foram ao chão – e os entulhos ficaram dois verões na areia. As barracas da praia da Tartaruga, em Búzios, foram embargadas, e hoje convivem com barraquinhas mal-ajambradas montadas em frente. As da Praia do Futuro, em Fortaleza, só não vieram abaixo porque a Justiça estadual decidiu que estão no “pós-praia” (o Ministério Público já interpôs recurso, alegando que a área é de “uso do povo”).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Que as barracas de praia ocupam terreno da Marinha é indiscutível. Que muitas fizeram edificações irregulares, poluem o ambiente e são feias de doer, não há dúvidas. Mas tampouco dá para ignorar o fato de que na cultura brasileira a praia funciona como a sala de estar. Barracas são equipamentos necessários para o tal “uso do povo”.

A questão das barracas de praia recai num velho problema nacional: ou pode tudo, ou não pode nada. É evidente que a ocupação das praias por barracas precisa ser regularizada, disciplinada e tributada. Mas proibida totalmente? É fora da realidade.

O caso de Salvador é emblemático. As barracas eram horrendas e em número demasiado, mas o que veio depois foi pior: a invasão de ambulantes e montanhas de cadeiras empilhadas na orla, acorrentadas a coqueiros, para serem postas na areia no dia seguinte. Só em Santa Catarina a retirada foi consequente: mata de restinga foi replantada em toda a costa, cuidadosamente protegida por deques de acesso à areia. (Ainda assim, as barracas que resistem em Jurerê querem mostrar que podem funcionar e proteger a restinga ao mesmo tempo.)

O fim das barracas não democratiza a praia: apenas afasta banhistas e tira emprego de quem precisa. Alô, Ministério do Turismo: não está na hora de sentar com Marinha, Ministério Público e Legislativo e resolver esse barraco?