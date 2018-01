Pouca gente costuma visitar a simpática e elegante Düsseldorf, no oeste da Alemanha. Às margens do Rio Reno, a sétima maior cidade alemã tem afinidade com a moda e é especialista em receber grandes feiras e convenções. E também conta com atrações que valem uma esticada.

Altstadt

A Cidade Antiga é o quilômetro quadrado mais famoso e animado de Düsseldorf, onde cerca de 260 pubs (foto) em linha reta formam aquele que é chamado de "maior bar do mundo". A cerveja chega sem você pedir e a carne de porco é o principal prato da dieta. Como não amar?

Arte

O museu Kunstsammlung NRW (kunstsammlung.de) reúne pinturas da região feitas no século 20, bem como a galeria de arte Kunsthalle (kunsthalle-duesseldorf.de). O Filmmuseum (duesseldorf.de/filmmuseum) mostra belo acervo da sétima arte. A música tem lugar garantido no Ópera Deutsche Oper am Rhein (www.rheinoper.de).

Kirmes

Todos os anos, mais de 4 milhões de pessoas visitam a festa, que durante 9 dias de verão oferece música, comida e transforma um canto da cidade num verdadeiro parque de diversões. Este ano, de 12 a 21 de julho. Site: rheinkirmes.com.

Königsallee

Carinhosamente chamada de "Kö", é aqui que está o epicentro do consumo na cidade e onde se entende a razão de sua elegância. Suas calçadas, abrigadas sob 120 castanheiras, se transformam em ponto de encontro e passarela entre lojas de grife como Armani, Gucci, Kenzo e Uta Raasch.

Como chegar

O trecho SP-Düsseldorf-SP, com escala em Frankfurt, custa a partir de R$ 2.494 na TAM (tam.com.br) e R$ 2.573 na Lufthansa (lufthansa.com). O trajeto do aeroporto à cidade leva 20 minutos de trem e custa € 3 (www.bahn.de). / FELIPE MORTARA