Para quem não a conhece - e para os que já a adoram - Porto Alegre reúne atrações de sobra para um fim de semana ativo e cheio de descobertas. E o melhor: a apenas 1h15 de voo de São Paulo.

Parque Farroupilha. Favorito dos porto-alegrenses e mais conhecido como Parque da Redenção, os 370 mil metros quadrados são ponto de encontro para um bom chimarrão aos sábados e domingos, quando também ocorre a feira de artesanatos e antiguidades batizada de Brique (briquedaredencao.com.br). Os arcos do Monumento ao Expedicionário, de 1953, são um símbolo da capital gaúcha.

Mercado Público. As obras para reparar os estragos de um incêndio em 2013 ainda não terminaram e, apesar de estar funcionando apenas parcialmente, o Mercado Público aparenta normalidade, com suas bancas de produtos tradicionais gaúchos e restaurantes como o Gambrinus (gambrinus.com.br), ali desde 1889. Se for só uma passada, vá ao Café do Mercado (cafedomercado.com.br).

Mario Quintana. A casa de cultura mais querida da cidade ocupa o belo prédio do antigo Hotel Majestic, onde o célebre poeta gaúcho viveu entre 1968 e 1980. Além de conhecer seu quarto exatamente como estava quando ele o deixou, o visitante pode conferir belas exibições de arte e a lojinha com peças descoladas. Entrada gratuita: ccmq.com.br.

Fundação Iberê Camargo. Os traços modernos de Álvaro Siza dão as boas vindas na chegada à Fundação Iberê Camargo (iberecamargo.org.br; entrada gratuita). Em cartaz, além do acervo do homenageado, a exposição Limites Sem Limites - Desenhos e Traços da Arte Povera, com trabalhos de artistas italianos da primeira metade do século 20.

Guaíba. Pela localização privilegiada, ver o pôr do sol na orla do Lago Guaíba é programa obrigatório na Usina do Gasômetro (Avenida Presidente João Goulart, 551). Outra opção é navegar até a zona sul com o Cisne Branco (barcocisnebranco.com.br; R$ 28), barco amplo que oferece roteiros especiais nos fins de semana e ao cair da tarde para assistir de camarote ao pôr do sol.

Gre-Nal. Pelas ruas percebe-se que a paixão pelo futebol faz parte da vida de muitos gaúchos. Programe-se para assistir a uma partida nos novíssimos e confortáveis Beira-Rio e Grêmio Arena, ou percorra os corredores do Museu do Inter (internacional.com.br/museudointer) ou do Memorial do Grêmio (arenapoa.com.br).

