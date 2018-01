O bom humor nunca sai de cartaz em Fortaleza

O bom humor dos cearenses funciona como uma epidemia nos visitantes. Antes de se dar conta, você já estará rindo de si próprio ao tentar acompanhar o raciocínio ligeiro e aguçado dos anfitriões. E certamente vai descobrir um mundo novo de expressões e palavras pertencentes ao "cearês" castiço.

Não há como evitar, o contágio é imediato e o único antídoto é cair na risada. Uma solução saudável é render-se aos shows de humor, parte deles na linha stand-up comedy, promovidos em bares e casas de espetáculo.

A onda já chegou até mesmo às barracas da Praia do Futuro, nas noites de quinta-feira. Pode ser um bom complemento em caso de vitória brasileira sobre os mexicanos - ou um bálsamo em caso de derrota.

Tão certeiro como o senso de humor cearense, o forró também varre a noite de Fortaleza. Endereços como Arre Égua, em Varjota, Kukukaya, na região central, e Danadim, em Maraponga, fazem os casais dançarem coladinhos até altas horas. Mas há também bom rock, MPB e música eletrônica em casas como o Mucuripe Club, no centro, e no entorno do Dragão do Mar.

Além de bares e restaurantes com música ao vivo, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura também tem um planetário, o Museu de Arte Contemporânea e o Memorial da Cultura Cearense. E ainda há salas de cinema e teatro. Ah, e lojas como a filial do Ceart, de artesanato e artigos nativos. Entretenimento para a família inteira.

Fica na Praia de Iracema, onde a pedida ao entardecer é fazer fotos ao pôr do sol na Ponte dos Ingleses. A grande rede hoteleira da cidade se concentra na orla da Avenida Beira-Mar, incluindo Iracema, Meireles e Mucuripe. Nesse trecho, contudo, pegar praia não é recomendável.

Banho de mar bom de tomar é na Praia do Futuro. Sua extensa faixa de areia está escoltada por megabarracas com infraestrutura completa: piscinas, área de recreação infantil, espreguiçadeiras, serviço de massagens, conexão à internet e outras facilidades. São espaços concorridos, portanto, se a ideia é curtir o dia ali, melhor chegar cedo.

Também é possível aproveitar a praia apenas estendendo a canga na areia. Há quiosques com bebidas e comidinhas. Muitas vezes, no entanto, as fortes correntezas intimidam veranistas sem experiência nas ondas.

E há sempre que levar em conta que os ambulantes, a depender da abordagem e insistência, podem ser um inconveniente. Mas logo você aprende a contornar a presença deles com aquela pitada de humor característica do Ceará. / FÁBIO VENDRAME, ESPECIAL PARA O ESTADO