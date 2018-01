O bruxinho a caminho da Flórida

.

Resolvido de uma vez por todas o mistério da localização de Hogwarts. A escola de bruxarias, a vila de Hogsmeade e até o correio-coruja não poderiam estar em outro lugar senão em Orlando, na Flórida.

É lá que a Universal Resort construiu o parque temático de Harry Potter, que tem a inauguração prevista para março de 2010.

A chegada no The Wizarding World of Harry Potter será por Hogsmeade, a vila mágica com ares medievais onde fica o bar Três Vassouras. É lá que, na versão criada pela Universal, o visitante poderá provar as famosas cervejas amanteigadas.

O Cabeça de Javali, frequentado por bruxos de reputação duvidosa, será outra opção para matar a fome. Feijõezinhos de todos os sabores, sapos de chocolate e suco de abóbora estarão nos cardápios, além de pratos tradicionais da culinária inglesa.

Mas a atração mais esperada, repleta de efeitos especiais, promete ser Harry Potter and the Forbidden Journey (Harry Potter e a Jornada Proibida), que levará os turistas a uma viagem por dentro do castelo de Hogwarts - projetado para parecer que tem 213 metros de altura, como no livro de J.K. Rowling. O passeio permitirá que os visitantes façam parte de cenas e ambientes exatamente iguais aos retratados nos filmes - com direito até a encontrar alguns personagens.

HOGSMEADE - Pausa para cerveja amanteigada na vila mágica

VOO DO HIPOGRIFO

E como a magia impera por todos os lados, atrações clássicas ganharão novos ares. Na montanha-russa dupla de alta velocidade Dragon Challenge, os turistas mais destemidos serão levados ao centro do Torneio Tribruxo, ponto alto do quarto livro da série, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Quem prefere uma versão "light" do brinquedo pode voar sobre os jardins de Hogwarts em um hipogrifo - criatura com cabeça e asas de águia e corpo de cavalo.

Assim como ocorre com os jovens bruxos, você poderá ser escolhido por uma varinha mágica na loja de Olivanders. Ou entrar no posto dos correios, repleto de corujas, e enviar uma carta com o selo de Hogsmeade. Os mais atléticos até terão a possibilidade de comprar acessórios para começar a praticar o quadribol. A única dificuldade será conseguir uma autêntica vassoura voadora...

BASTIDORES

Para garantir fidelidade total aos filmes, que juntos arrecadaram mais de US$ 5,3 bilhões, todo o projeto do parque temático vem sendo supervisionado de perto pela equipe dos longas, como os diretores de arte Alan Gilmor e Stuart Craig. E a autora da série, J.K. Rowling, também foi convidada a dar sua opinião sobre as atrações.

Se quiser ter uma ideia melhor de como ficará O Mundo Fantástico de Harry Potter, a página na internet da Universal conta com galerias de imagens com os desenhos dos brinquedos e até um mapa temático. Outra ferramenta interessante é o vídeo que traz comentários de estrelas da produção, como Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Rony Weasley). Confira no site: www.universalorlando.com/harrypotter.