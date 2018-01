O enredo cativo das Ilhas Lérins, em Cannes

O Festival de Cinema de Cannes completa 70 anos e sua próxima edição, que começa amanhã (17) e termina dia 29 de maio, promete dedicar grande parte do programa para relembrar e celebrar os principais acontecimentos de suas sete décadas. Existe, porém, o enredo de uma história que tem cadeira cativa na cidade à beira-mar da Riviera Francesa.

É sobre as águas do Mediterrâneo, do outro lado da baía, que ficam as Ilhas Lérins, um arquipélago que compreende a Ilha Saint-Honorat, que ainda hoje é morada dos monges Lérins, e da Ilha Sainte Marguerite, onde, por 11 anos, aprisionou o Homem da Máscara de Ferro (se quiser saber apenas a identidade dele, vá direto para o fim deste post. Mas se quiser história, pegue uma pipoca, acomode-se no sofá e deixe a surpresa pro final).

Mas, se você é mais dos esportes do que do cinema, outros dois grandes eventos ocorrem na região nos próximos dias e também permitem um bom bate-volta: o GP de Mônaco, dia 28, e o ATP de tênis de Nice, entre os dias 21 e 28.