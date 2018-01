O espetáculo das cataratas

Olhe para o céu, confira a previsão do tempo. E, se a promessa for de sol, não pense duas vezes: siga para a Union Station e embarque em um trem para Niagara Falls (20 dólares canadenses ou R$ 32 o trecho; viarail.ca). Na cidade, a 110 quilômetros de Toronto, ficam as Cataratas de Niagara, que, do alto de seus 53 metros, ostentam o título de maiores da América do Norte.

O passeio é para toda a família, com atrações dedicadas às quedas d’água e outras distantes delas, como os museus e parques da agitada área chamada de Clifton Hill. Ver as cataratas é o principal programa, claro. Por isso, considere adiar a visita em caso de chuva ou esteja preparado para fotos não tão bonitas. Uma vez na cidade, tudo bem se você preferir uma olhada segura por detrás das grades do Queen Victoria Park, principal área para admirar o conjunto de quedas d’água que divide os Estados de Ontário, no Canadá, e Nova York, nos Estados Unidos. Uma ponte liga as duas margens. Mas se tiver interesse em atravessá-la, lembre-se de ter o passaporte em mãos, além do visto americano.

Se gosta de aventura, há duas boas opções. O tour de helicóptero dura 12 minutos, em um sobrevoo por cima das porções canadense (a mais bonita e impressionante) e americana (menos entusiasmante, com um terço do tamanho). Com a Niagara Helicopters (niagarahelicopters.com), custa 132 dólares canadenses (R$ 213).

O principal e mais antigo atrativo das Cataratas de Niagara é o Maid of the Mist Boat Tour - exatamente o que você está pensando: um barco que leva o grupo até poucos metros da queda d’água. Custa 16,50 dólares canadenses (R$ 26). Pode ir pronto para sair ensopado.

Túnel. Dentro do prédio Table Rock House você pode entrar em um túnel com informações históricas sobre as cataratas e também chegar pertinho delas - mas pela parte de trás. É a Journey Behind the Falls, passeio que custa 14,60 dólares canadenses (R$ 23) e dura o tempo que você quiser.

Aproveite a capa de chuva que vestiu para assistir ao filme 5D Niagara’s Fury (15 dólares canadenses ou R$ 24), animação interativa que mostra o processo de surgimento das quedas d’água em um cinema em 360 graus. A capa tem justificativa: a chuva que cai lá dentro, para garantir mais realismo ao que se assiste na tela, molha de verdade.