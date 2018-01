O 'lado B' das vinícolas nos EUA

Rótulos premiados, vinícolas aconchegantes e estradas cheias de aromas. A descrição é perfeita para cidades da França, da Itália ou do próprio Napa Valley, na Califórnia (leia mais ao lado). Mas também - quem diria? - pode ser usada para locais no Texas, Colorado, Michigan... Muitos destinos nos Estados Unidos têm ótimas rotas de vinho ainda pouco exploradas. Conheça o lado B das vinícolas americanas.

GRAND VALLEY

Onde: oeste do Colorado

Site: www.grandvalleywine.com

Vinícolas: 19

Por que ir: são quase 90 quilômetros de estradas em meio a vinhedos carregados com uma variedade incrível de uvas. Atente para as cidades de Grand Junction, Palisade e Whiteriver, verdes e com mais atrações ligadas ao mundo do vinho

Imperdível: inclua no roteiro uma parada em Plum Creek Cellars (www.plumcreekwinery.com), em Palisade, a mais premiada da região. Prove o Cabernet Sauvignon 2001, que levou a medalha de ouro no International Eastern Wine Competition, em 2006. Garrafas a partir de US$ 15 (R$ 33)

ANDERSON VALLEY

Onde: norte da Califórnia

Site: www.avwines.com

Vinícolas: 25

Por que ir: a região é conhecida pelas uvas riesling, chardonnay, gewürztraminer e pinot noir, resistentes a baixas temperaturas. Alguns dizem que esse é o local mais frio da Califórnia onde há cultivo da fruta

Imperdível: os espumantes são uma atração à parte. Quem gosta das borbulhas deve ir à Roderer State (www.roedererestate.com). No local, peça o L?Ermitage Rosé (1999), feito como em Champagne, na França: com uvas selecionadas, colhidas em um ano de produção excepcional. A garrafa custa US$ 56 (R$ 123)

LEELANAU PENINSULA

Onde: noroeste de Michigan

Site: www.lpwines.com

Vinícolas: 16

Por que ir: as plantações são novas se compradas com as de outras regiões. Leelanau, na verdade, é conhecida por seus campos de cereja. Os vinhedos começaram a vingar graças ao Lago Michigan

Imperdível: na fazenda Black Star Farms (www.blackstarfarms.com), além de poder provar um pouco da produção local (há desde pinot blanc até líquidos feitos de pera e cereja), o turista pode se hospedar na casa da fazenda, que funciona como um Bed & Breakfast. Diárias a partir de US$ 215 (R$ 475). Garrafas a US$ 13 (R$ 28)

WAY OUT WINERIES

Onde: centro do Texas

Site: www.wayoutwineries.org

Vinícolas: 8

Por que ir: no total, a rota tem quase 500 quilômetros pontuados por plantações de sangiovese, tempranillo, blanc du bois, chenin blanc e viognier

Imperdível: pare na Brennan Vineyards (www.brennanvineyards.com) e prove o viognier 2006, dono do título de melhor branco do Texas. A garrafa custa US$ 19,95 (R$ 44)

LOUNDON COUNTY

Onde: norte da Virgínia

Site: www.loudounfarms.org

Vinícolas: 19

Por que ir: todos que visitam as vinícolas da rota ganham um passaporte e, a cada oito carimbos, recebem um prêmio surpresa. Antes de ir, lembre-se de checar no site das produtoras para ver se há eventos especiais. Em todas as paradas, prove as garrafas de viognier e a cab Franc

Imperdível: a Tarara Winery (www.tarara.com) é uma das vinícolas mais antigas do trecho, com 20 anos. A fazenda é belíssima, com a paisagem cortada pelo Rio Potomac. Entre os highlights estão os vinhos feitos das uvas merlot e cabernet franc - algumas safras foram premiadas. Custam a partir de US$ 17 (R$ 37).

Napa Valley de limusine

Quem quer percorrer a rota de vinho de Napa Valley - mas não consegue se imaginar dentro de um ônibus lotado de turistas - pode contratar um passeio de limusine com a Wine Tours (www.pureluxurywinetours.com). As visitas guiadas têm duração de cinco horas e passam por três vinícolas. Os preços começam em US$ 120 (R$ 260) por pessoa, para um mínimo de seis passageiros. A reserva precisa ser feita com antecedência.