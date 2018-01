Conheça o lado turístico da Força em parques, cenários e exposições da saga Star Wars

O ano de 2015 foi bom para os fãs de Star Wars. Além da estreia de O Despertar da Força, sétimo epidódio da série após um hiato de dez anos desde o último filme (A Vingança dos Sith), a Disney inaugurou a atração Star Wars Lauch Bay no Walt Disney World, em Orlando, na Flórida, e prometeu novidades da história de George Lucas também no Disneyland Resort, em Anaheim, na Califórnia (ainda sem de lançamento). Ainda em 2015, a construção de um museu em Chicago com a coleção particular do cineasta - com inauguração prevista para 2019 - foi divulgada.

Agora, é a vez de os fãs criarem outra expectativa: a estreia de Star Wars: Rogue One, novo longa da série que chega às telonas nacionais no dia 15 de dezembro de 2016 e é dirigido por Gareth Edwards - para saber mais sobre o filme e assistir ao trailer da Disney divulgado nesta quinta-feira, 7, clique aqui.

Enquanto o longa não entra em cartaz, é possível embarcar na história Luke Skywalker e Darth Vader em exposições, atrações e até nos cenários onde foram gravados alguns dos episódios. Prepare seu sabre de luz e caia na estrada.

DIVERSÃO NOS PARQUES

Para se sentir como um Jedi

Na Disneyworld de Orlando, personagens da série percorrem o Hollywood Studios, tirando fotos com os fãs, de sexta-feira a domingo. Ainda é possível se sentir dentro dos filmes na atração Star Wars – The Adventure Continues, onde o visitante embarca em uma nave interestelar para uma aventura 3D. São mais de 50 combinações de histórias diferentes – há uma atração igualzinha no parque de Anaheim, na Califórnia.

Outro parque repleto de personagens da Força e do Império é o Legoland, com sete unidades, incluindo Flórida, Califórnia e Inglaterra. Na Miniland dos parques, é possível ver a reprodução de sete cenas dos seis filmes da saga feitas com 1,5 milhão de pecinhas de Lego.

TUNÍSIA E ABU DABI

Filmagem nos desertos

O planeta Tatooine é fundamental no universo de Star Wars. É lá, onde cresceram Anakin e Luke Skywalker, que se passa boa parte da saga criada por George Lucas. Tatooine, contudo, está mais perto do que se pode imaginar, aqui mesmo na Terra. Quatro dos filmes tiveram as cenas do planeta gravadas no sul da Tunísia, no deserto do Saara – incluindo o que deu origem à série, em 1977. Os fãs vão logo identificar Mos Espa, a cidade portuária de casas brancas e arredondadas em meio ao chão de areia batida. A estrutura construída para as gravações continuam ali – só faltam os alienígenas.

Não é a única locação de Guerra nas Estrelas no país. Pertinho do cenário de Mos Espa está Chott el-Gharsa, lago salgado em que cenas de A Ameaça Fantasma e O Ataque dos Clones foram gravados. Um dos lugares mais divertidos de visitar é o Hotel Sidi Driss, em Matmata. As casas trogloditas, cavadas na rocha e usadas com habitação ainda nos dias de hoje, são as mesmas da infância de Luke Skywalker. No hotel onde foram gravadas diversas cenas é possível conferir um álbum com fotos da época, visitar cômodos e comer uma refeição típica.

Antes de viajar para a Tunísia, é bom verificar as recomendações de sites como o Travel Alerts, dos Estados Unidos. No momento, ele avisa para ter cautela, já que houve ataques recentes em áreas turísticas.

Embora sem muitos detalhes, sabe-se também que o deserto de Abu Dabi foi usado como locação para O Despertar da Força, que aparece em diversos momentos do trailer. Mas, ao contrário da Tunísia, os sets ali foram desmontados e guardados em um depósito. Quem for à cidade terá de se contentar com um tour tradicional.

Quem quiser buscar outras locações da série pode conferir a lista do site GoEuro, que listou 31 lugares por ordem de importância para os fãs da série.

ÍCONES BEM DE PERTO

Exposições e memorabilia

Escolha em que lado da Força você está e crie seu próprio personagem de Guerra nas Estrelas. Na exposição Star Wars Identities, o visitante não apenas pode ver de perto 200 itens originais da coleção pessoal de George Lucas – figurinos, desenhos, naves e personagens, como Mestre Yoda, Chewbacca e outros –, mas também participa respondendo a questões a cada etapa da mostra, até optar, no final, se lutará ao lado do bem ou do mal.

A mostra passou por Colônia, na Alemanha, foi remontada em Viena, na Áustria, onde fica até este mês e depois segue para Munique, onde fica entre 14 de maio e 17 de outubro de 2016. Mas ainda não se sabe se desembarcará no Brasil.

Outro lugar repleto de objetos do filme é o Rancho Obi-Wan, em Petaluma, ao norte de São Francisco, na Califórnia. O colecionador Steve Sansweet reuniu mais de 300 mil itens em uma antiga granja de 828 metros quadrados, como máscaras, brinquedos e action figures. O próprio Steve conduz os visitantes – o tour dura cerca de 2 horas e custa US$ 60.

Mas o melhor lugar para tirar uma selfie com seu personagem favorito são as unidades de Londres e Berlim do museu de cera Madame Tussauds. Na Alemanha, o espaço dedicado à saga foi ampliado este ano e, nas duas capitais, é possível passear por cenas reproduzidas dos filmes.

