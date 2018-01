O mais longo do Brasil leva a Aparecida Desde 2003 os peregrinos vêm se multiplicando rumo a Aparecida, a 188 quilômetros de São Paulo, com a abertura do Caminho da Fé. Foi criado há 10 anos por três amigos de Águas da Prata, que haviam feito o Caminho de Santiago e queriam que outras pessoas pudessem sentir também como é andar por fé, sem ter que sair do Brasil.