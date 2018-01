O marechal e uma praia querida No dia seguinte, descemos em direção à Praia do Gunga. Antes, porém, eu queria voltar a Marechal Deodoro, cidade onde nasceu o militar que proclamou a República. Em 2006, o centro histórico havia acabado de ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) - o Complexo Franciscano, construído entre os séculos 17 e 18, estava em ruínas.