O melhor de tudo

Você já deve ter lido por aí: o passeio começa cedo. É preciso acordar por volta das 5 horas e se agasalhar muito bem. Durante a minha visita, a temperatura era de 7 graus negativos - mas pode chegar a 30 graus negativos.

Madrugar ajuda a aproveitar melhor as cores do lugar, que variam de tons de cinza, na semiescuridão, ao contraste deslumbrante do azul do céu com as montanhas, depois que o sol nasce. Além disso, os gêiseres entram em atividade mais intensa assim que o sol pula no horizonte. As explosões que resultam no fumacê ocorrem pelo contato de lençóis subterrâneos de água com rochas incandescentes. São muitas a cada minuto. Trabalho de sobra para a máquina fotográfica.