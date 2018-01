O mundo visto a partir de outra perspectiva

Suíça

Uma possível síndrome de Cinderela? Ou talvez uma bolha desconfortável? Seja qual for a razão do abandono, o sapato traduz o

espírito do Unspunnen Festival, em Interlaken. A grande pedida do evento, realizado em setembro, é se vestir com trajes típicos e cair na dança folclórica.

Holanda

Nem precisaria dizer que o tradicional tamancão estilo tirolês descansa em algum ponto do país - no caso, na pouco conhecida Monnickendam. Durante o rigoroso inverno local, lagos e canais congelam - e não há nada a fazer além de dar férias ao veleiro.

Inglaterra

Talvez embalado pelo clima de Copa do Mundo, o torcedor inglês (amigo seu, mr. Miles?) declarou seu amor tatuando na perna o escudo do país. E completou o visual com sapatos roubados do Bozo.

Bangladesh

Típico dos países árabes, o sapato estilo Aladim custa baratinho nas barracas de Daca. Pode não ser lá muito confortável, mas certamente está entre os souvenirs mais divertidos.

Tanzânia

Os guerreiros maasai saem de uma pequena vila do norte da Tanzânia para correrem diversas maratonas ao redor do mundo. Tudo para chamar a atenção de uma campanha (www.maasaimarathon.com) para arrecadar fundos para encontrar mais fontes de água para a população local. Detalhe: as sandálias usadas por eles são feitas de pneus.