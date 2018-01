O Oscar além das telas de cinema

Filmes que inspiram roteiros de viagem não são novidade. Aliás, a Academia poderia até criar uma categoria específica: Melhor Roteiro (de Viagem). Nessa hipótese, Woody Allen seria uma espécie de Maryl Streep, campeão seguidamente com filmes como Vicky Cristina Barcelona, Meia-Noite em Paris, Para Roma com Amor. Outros clássicos que teriam levado a estatueta são O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, ambientado em Paris, ou Antes do Amanhecer, em Viena.

Caso a Academia ouvisse nossa sugestão, os filmes indicados para o Oscar 2017 seriam os listados neste link. Veja por onde viajar para se sentir em filmes como La La Land, Lion e Manchester em Alto-Mar. Fique tranquilo: não há spoilers.