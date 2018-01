O que fazer em 5 dias em Paris

Dia da chegada. Ainda no aeroporto, compre um Paris Museum Pass de 4 dias no posto de turismo e um chip (carte SIM pré-payée) numa livraria. De tarde, passeie pelo Marais (Place des Vosges, rue des Francs-Bourgeois, rue Vieille du Temple) e atravesse para a Île St.-Louis. Continue à Île de la Cité, entre na Notre-Dame, volte para a margem direita. Pare na Pont Neuf: a Torre Eiffel vai estar iluminada ao longe. Entre no Cour Carré do Louvre (aberto até as 22 h) e dê de cara com a Pirâmide do Louvre iluminada. Saia pela Passagem Richelieu (aberta até meia-noite) e encerre com uma sopa de cebola gratinada no Pied de Cochon (6, Rue Coquillière; aberto 24 horas).Dia 2. Pegue o Batobus (barco-ônibus) das 10 h na estação Hôtel de Ville. Em meia hora você chega à Torre Eiffel; comprando ingresso online para as 11h30, você escapa de duas horas de fila. Continue de Batobus até o Museu d?Orsay, onde você estreia seu Paris Museum Pass. Prossiga de Batobus até a parada Jardin des Plantes. Suba ao terraço do Instituto do Mundo Árabe, percorra as lojinhas de comida da Rue Mouffetard, suba ao terraço do Panthéon. Atravesse o Jardim de Luxemburgo e prossiga pela igreja Saint-Sulpice até o Boulevard Saint-Germain. As ruas de Saint-Germain e do vizinho Quartier Latin estarão fervilhantes.

Dia 3. Passe a manhã no Louvre. Siga os fashionistas na Rue St.-Honoré, dê uma olhada na Place Vendôme e na Madeleine, desça à Place de la Concorde. Vá de metrô até Alma-Marceau, e depois passe em revista as grifes da Avenue Montaigne até os Champs-Elysées. Prossiga ao Arco do Triunfo e encare os 300 degraus. Pegue o ônibus à Fondation Vuitton.Dia 4. Depois de visitar o Beaubourg, siga pela Rue St.-Denis até a Passage du Grand Cerf (no número 145). Atravesse, lanche na Rue Montorgueil, siga via Place des Victoires ao Palais-Royal. Pegue a Avenue de l?Opéra e vá até as Galerias Lafayette. Tome o metrô em Trinité para Abbesses, perto de onde sai o funicular para a Basílica de Sacré-Coeur. Desça Montmartre por trás (Place du Tertre, Rue des Trois Frères, Rue Lépic). No alto verão, siga de metrô (pegue em Blanche, faça baldeação em Stalingrad, desça em Jacques Bonsergent) até a muvuca charmosa do Canal St.-Martin.Dia 5. A visita ao Palácio de Versailles vai tomar a maior parte do seu dia. À noite, retorne ao pedaço da cidade de que mais gostou.