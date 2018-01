O que fazer em Frankfurt além da conexão

Uma das cidades mais injustiçadas da Alemanha, Frankfurt raramente é o destino número 1 dos brasileiros que querem conhecer o país. Berlim, Munique, Colônia, Dresden, Leipzig, entre outras, sempre aparecem primeiro. Mas é uma pena. Da próxima vez que for a alguma das inúmeras e gigantescas feiras realizadas na cidade, como o Salão do Automóvel ou a Feira do Livro, ou mesmo se seu voo fizer conexão lá – afinal, vale lembrar que Frankfurt é um dos principais hubs da Europa –, considere ficar para o fim de semana.

Para além de sua vocação econômica – e a estátua do euro, localizada entre a antiga sede do Banco Central Europeu e a Ópera, comprova que estamos no centro financeiro da Alemanha –, Frankfurt é uma delícia de cidade em qualquer época do ano. No inverno gélido e branco, os mercados de Natal são obrigatórios. E o vinho quente sempre ajuda a encarar as temperaturas negativas. No verão, aproveite para caminhar pela margem do rio, pelos calçadões, parques e praças. E não perca os inúmeros eventos e festivais ao ar livre.

A cidade deve ficar ainda mais interessante nos próximos anos. Um projeto, já em execução, vai dar novo fôlego para o centro histórico, com 15 reformas e 20 novas construções em estilo medieval no entorno do Römer, prédio onde fica a sede da prefeitura há mais de 600 anos. Previsto para ser concluído no fim de 2017, o quarteirão DomRömer terá 7 mil metros quadrados e prevê também áreas de moradia e claro, muitas lojas.

Enquanto a obra não fica pronta, montamos um roteiro básico para percorrer três regiões principais da cidade: a boêmia Banhofsviertel, a preservada Sachsenhausen e o centro, dividido entre Innerstadt e Altstadt. Se quiser seguir viagem depois, há trens saindo para dezenas de destinos dentro e fora da Alemanha do próprio aeroporto.