O que fazer na cheia de classe Vale do Uco, em Mendoza, na Argentina MENDOZA - A cerca de uma hora e meia do centro da capital, na base da cordilheira, a região do Vale do Uco oferece uma experiência única de imersão no estilo mendoncino de viver. São mais de 1.500 hectares de vinhedos, cercados por uma natureza exuberante, o que, claro, não passou despercebido para os proprietários locais.