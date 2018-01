O que fazer nas Ilhas Maldivas? Ano que vem faremos 25 anos de casados e queremos comemorar com uma grande viagem em que as Ilhas Maldivas serão o ponto alto. Queremos ficar num daqueles bangalôs sobre palafitas, mas gostaríamos de um hotel com atividades, porque não gostamos de ficar parados. Vale a pena escolher um hotel aonde se chega de hidroavião, ou melhor um mais próximo do aeroporto, via barco? Queremos ir em março ou abril: há risco de tsunami? Teremos 12 a 15 dias de viagem, gostaríamos de combinar com Dubai e Cingapura. Como fazer? Natália (São Paulo)